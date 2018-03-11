На большей части территории страны 13 марта ожидаются осадки, в основном дождь

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода.На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 2-8 градусов тепла, по юго-западу - плюс 9-14.

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