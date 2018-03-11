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БелЖД проведет акцию "Стоп - заяц", билеты на региональные линии экономкласса проверят на перроне
12.03.2018 13:07 — Новости Общества | Tut.by
16 марта Белорусская железная дорога проведет акцию «Стоп — заяц!». Билеты будут проверять у пассажиров поездов региональных линий экономкласса,
Контроль будет осуществляться на перроне при посадке или высадке. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.
За 2 месяца 2018 года контролеры-ревизоры пассажирских поездов БЖД провели 9860 проверок в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий, что на 685 проверок больше, чем за аналогичный период 2017 года.
За безбилетный проезд оштрафовано 906 граждан, в отношении 182 безбилетных пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.
В результате контроля в поездах безбилетники были оштрафованы на сумму 21,9 тыс. руб.
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Билеты будут проверять у пассажиров поездов региональных линий экономкласса, сообщает сайт БелЖД.
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