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В поле в Витебском районе нашли мертвым художника-модельера из Шумилино
12.03.2018 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Художника-модельера из Шумилино Александра Романенко, которого
Труп 33-летнего мужчины нашли 11 марта на поле возле деревни Большие Летцы Витебского района. Рядом с телом Александра Романенко был рюкзак с его личными вещами.
Напомним, Александр Романенко, житель Шумилино, находился в розыске полтора месяца. 27 января он приезжал в Витебск, а примерно в 14.45 должен был сесть на поезд домой. Около 15.30 мужчина в последний раз вышел на связь с родными и сообщил им о плохом самочувствии, однако домой так и не вернулся.
Друзья пропавшего создали
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Александр Романенко, житель Шумилино, находился в розыске полтора месяца.
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