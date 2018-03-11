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В поле в Витебском районе нашли мертвым художника-модельера из Шумилино

12.03.2018 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Художника-модельера из Шумилино Александра Романенко, которого разыскивали как без вести пропавшего, нашли мертвым в поле в Витебском районе, сообщает милиция региона.


Фото предоставлено родными Александра Романенко

Труп 33-летнего мужчины нашли 11 марта на поле возле деревни Большие Летцы Витебского района. Рядом с телом Александра Романенко был рюкзак с его личными вещами.

Напомним, Александр Романенко, житель Шумилино, находился в розыске полтора месяца. 27 января он приезжал в Витебск, а примерно в 14.45 должен был сесть на поезд домой. Около 15.30 мужчина в последний раз вышел на связь с родными и сообщил им о плохом самочувствии, однако домой так и не вернулся.

Друзья пропавшего создали группу в соцсетях, где координировали поиск.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 110
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Александр Романенко, житель Шумилино, находился в розыске полтора месяца.

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