|
Школа в Молодечно заплатила компенсацию семье погибшей на картошке ученицы
12.03.2018 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Средняя школа № 11 Молодечно выплатила компенсацию родителям девочки, которая погибла на уборке картофеля — 15 тысяч рублей. Еще 35 тысяч остаются должны в СПК «Холхлово».
Напомним, в середине января суд
Директора были
Тем не менее, по словам представителя профсоюза РЭП Леонида Судаленко, решение суда стороны не обжаловали.
Школа расплатилась полностью еще несколько недель назад. Откуда взяли деньги (в исполкоме — или нет), там не уточняют.
«Провели определенную работу, это наши внутренние дела. Главное, что мы выполнили решение суда и выплатили семье компенсацию», — рассказал директор СШ № 11 Александр Люлькович.
Второй части компенсации — от ОАО «Холхлово» родные пока не дождались.
«Мы отправляли документы в Минск. Там сотрудники [отдела принудительного исполнения] говорят, что деньги в любом случае взыщут, через суд (со штрафом и пеней) или нет», — рассказал отец девочки Олег Попченя.
На самом предприятии TUT.BY уточнили, что пока не получили всех необходимых документов для перевода денег. Вопрос, есть ли чем платить, остался без ответа.
«Будут документы — будем решать. Решение суда мы не обжаловали и будем платить, как говорилось с первого дня», — заявил директор ОАО Андрей Стадуб.
Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй части компенсации - от СПК, где работал водитель грузовика, родные пока не дождались.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии