Школа в Молодечно заплатила компенсацию семье погибшей на картошке ученицы

Средняя школа № 11 Молодечно выплатила компенсацию родителям девочки, которая погибла на уборке картофеля — 15 тысяч рублей. Еще 35 тысяч остаются должны в СПК «Холхлово».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в середине января суд решил вопрос о компенсации морального вреда семье Попченя: предприятие «Холхлово», где работал водитель грузовика, обязали заплатить 35 тысяч рублей, а школу № 11 — еще 15 тысяч.

Директора были ошарашены этим решением. В «Холхлово» говорили, что эта сумма — почти месячная зарплата всех сотрудников. А школа существует за средства, которые выделяет отдел образования исполкома, и у самой «нет ни копейки».

Тем не менее, по словам представителя профсоюза РЭП Леонида Судаленко, решение суда стороны не обжаловали.

Школа расплатилась полностью еще несколько недель назад. Откуда взяли деньги (в исполкоме — или нет), там не уточняют.

«Провели определенную работу, это наши внутренние дела. Главное, что мы выполнили решение суда и выплатили семье компенсацию», — рассказал директор СШ № 11 Александр Люлькович.

Второй части компенсации — от ОАО «Холхлово» родные пока не дождались.

«Мы отправляли документы в Минск. Там сотрудники [отдела принудительного исполнения] говорят, что деньги в любом случае взыщут, через суд (со штрафом и пеней) или нет», — рассказал отец девочки Олег Попченя.

На самом предприятии TUT.BY уточнили, что пока не получили всех необходимых документов для перевода денег. Вопрос, есть ли чем платить, остался без ответа.

«Будут документы — будем решать. Решение суда мы не обжаловали и будем платить, как говорилось с первого дня», — заявил директор ОАО Андрей Стадуб.

Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя приговорили к 3 годам ограничения свободы. А двух учителей школы за недосмотр к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.