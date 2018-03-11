На производителя работ филиала одного из столичных стройтрестов завели уголовное дело за то, что он устроил на работу трех «мертвых душ». Об этом сообщает агентство « Минск-Новости » со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.



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— Установлено, что подозреваемый, используя должностные полномочия, фиктивно трудоустроил в филиал троих знакомых и с июня по сентябрь 2017 года получал за них заработную плату. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Иван Лашук.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РБ (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.