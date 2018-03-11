Паводок угрожает колодцам. Медики призывают кипятить воду

Из-за большого количества снега в этом году возможно подтопление паводковыми водами отдельных шахтных колодцев и значительный сезонный подъем грунтовых вод. Медики призывают кипятить воду или пить бутилированную.



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Так, «Молодечноводоканал» предупреждает, что после окончания паводка и снижения уровня грунтовых вод владельцам следует ежегодно проводить очистку и дезинфекцию шахтных колодцев. Для этого достаточно 3−4-х дезинфицирующих таблеток «Хлормикс», «Акватабс». Их количество зависит от объёма воды в колодце (1 таблетка — на трубу или 1000 л воды).

Эти же работы по договору может провести специализированная организация КУП «Молодечноводоканал», сообщает «Маладзечанская газета».