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Паводок угрожает колодцам. Медики призывают кипятить воду
12.03.2018 14:34 — Новости Общества | Tut.by
Из-за большого количества снега в этом году возможно подтопление паводковыми водами отдельных шахтных колодцев и значительный сезонный подъем грунтовых вод. Медики призывают кипятить воду или пить бутилированную.
Так, «Молодечноводоканал» предупреждает, что после окончания паводка и снижения уровня грунтовых вод владельцам следует ежегодно проводить очистку и дезинфекцию шахтных колодцев. Для этого достаточно 3−4-х дезинфицирующих таблеток «Хлормикс», «Акватабс». Их количество зависит от объёма воды в колодце (1 таблетка — на трубу или 1000 л воды).
Эти же работы по договору может провести специализированная организация КУП «Молодечноводоканал»,
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Из-за большого количества снега в этом году возможно подтопление паводковыми водами отдельных шахтных колодцев и значительный сезонный подъем грунтовых вод.
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