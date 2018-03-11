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В Гродно на железнодорожном вокзале появились надписи на китайском языке
12.03.2018 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Надписи на китайском языке появились на железнодорожном вокзале в Гродно. До этого указатели на этом языке стали дублировать информацию на вокзалах
В октябре прошлого года в аэропорту Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке.
Присутствие китайского языка на указателях и информационных табло обусловлено тем, что в последнее время в стране в целом и Национальном аэропорту в частности очень большой поток пассажиров из Китая — и не только транзитных.
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Надписи на китайском языке появились на железнодорожном вокзале в Гродно. До этого указатели на этом языке стали дублировать информацию на вокзалах в столице, а...
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