В Гродно на железнодорожном вокзале появились надписи на китайском языке

Надписи на китайском языке появились на железнодорожном вокзале в Гродно. До этого указатели на этом языке стали дублировать информацию на вокзалах в столице , а также в Бресте , Могилеве и Бобруйске, а до этого — в национальном аэропорту «Минск», сообщает «Радыё Свабода».





В октябре прошлого года в аэропорту Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке.





Присутствие китайского языка на указателях и информационных табло обусловлено тем, что в последнее время в стране в целом и Национальном аэропорту в частности очень большой поток пассажиров из Китая — и не только транзитных.