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"Подошел и подарил сертификат в тысячу рублей". Николай Лукашенко отдал свой приз деревенским детям

12.03.2018 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Сразу после церемонии награждения «Снежного снайпера» младший сын президента решил отдать свою награду за третье место школьникам из Языльской средней школы Стародорожского района.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— После награждения Николай подошел к нашему ученику Кириллу Амельчене и отдал свой сертификат со словами: «Возьмите, это вашей команде». Николай Лукашенко был немногословен, скромно себя вел, и наши дети, деревенские, тоже немногословны, — рассказывает TUT.BY Николай Грузд, директор Языльской средней школы.

3−4 марта в Раубичах проходили соревнования «Снежный снайпер», на которых младший сын президента решил попробовать свои силы в биатлоне. Во время индивидуальной гонки он стрелял быстро, без промахов и занял третье место. А в эстафете команда из Минской области взяла серебряную медаль, за победу ей вручили сертификат в две тысячи рублей.

— Еще на этапе областных соревнований Николай Лукашенко и наш Кирилл вместе стояли на пьедестале, тогда Николай был первым, Кирилл — вторым. Жаль, что в Раубичах нашему ученику не повезло, он был лучшим на лыжне, но из-за проблем с ружьем оказался на девятом месте, — продолжает рассказывать Николай Грузд.

Сейчас сертификат в тысячу рублей от Николая лежит в кабинете директора школы. Как только деньги перечислят, их отдадут детям, которые выступили во время соревнований.

— Я хочу купить велосипед, — делится с TUT.BY Кирилл Амельченя, который вместе с другими ребятами получил сертификат в полторы тысячи рублей за второе место в эстафете.

В президентском спортивном клубе, который выступил организатором «Снежного снайпера», отмечают: впервые победитель решил подарить свой выигрыш другим участникам. Сейчас решаются все юридические вопросы, чтобы дети как можно скорее получили денежный приз.

— Всем победителям будет предоставлена безвозмездная спонсорская помощь на ту сумму, которая указана в сертификате. В индивидуальной гонке за первое место — 2 тысячи рублей, за второе — 1,5 тысячи, а за третье — 1 тысяча рублей. В командной гонке суммы идентичны, но они делятся на четыре части (количество участников. — Прим.TUT.BY), — объясняет Павел Егоров, представитель президентского спортивного клуба.

 
 
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Сразу после церемонии награждения "Снежного снайпера" младший сын президента решил отдать свою награду за третье место школьникам из Языльской средней школы...

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