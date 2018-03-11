В редакцию EX-PRESS.BY обратились жители двухэтажного дома № 24а по улице Ватутина. Борисовчане с октября прошлого года ждут, когда закончится капитальный ремонт балконов в их домах.

— Балкон можа абрынуцца разам з людзьмі ў любы момант, а па дакументах усё будзе нармальна. Амаль паўгода ў нашым доме і суседніх двух дамах — гэта Ватуціна, 24, 24А і 26 — спрабуюць зрабіць капітальны рамонт. Адразу зрабілі дэмантаж усіх балконаў у двух дамах. Лепей бы па аднаму балкону рабілі. Цяпер ні старых, ні новых няма, — говорит Дмитрий. — Яшчэ некаторыя пліты (падлога балкона) крышацца на вачах, у іх арматура згніла. Цяпер іх трэба разбураць і варыць новы каркас, потым заліваць новыя пліты. Гэтак было зроблена пры капітальным рамонце балконаў на вуліцы Ватуціна, 3.















Молодой человек рассказал, что когда директор фирмы приезжал с технадзором, то ему задали вопрос, почему не сварили новый каркас и не залили новые плиты. Директор ответил, что «в проекте нет такого», а по-хорошему это надо делать.

По словам Дмитрия, они собирались залить раствором дыры в плите, которая еле дышит, а потом соорудить на ней тяжелую металлическую конструкцию. И все это «по проекту»:

— Дарэчы, тэхнагляд, напэўна, не бачыць, што па нормах увесь метал пры паступленні на будоўлю павінен быць ачышчаны ад іржы і пакрыты грунтоўкай перад мантажом. А тут атрымліваецца, што зварылі яго, а цяпер ён стаіць і ржавее.

— Я задаў тое ж пытанне праекціроўшчыкам. Аказваецца, па плітах праводзілася экспертыза, але ў невядома якім годзе, здаецца, яшчэ на стадыі праектавання. Тады, напэўна, пліты былі ў ідэале. Цяпер паўторная экспертыза каштуе грошай, а яны патрачаны, — добавил Дмитрий.











— На балкон невозможно выйти, это небезопасно, так как сейчас он находится в аварийном состоянии. Все это очень странно и непонятно, потому что деньги на капитальный ремонт люди собирали на протяжении многих лет, — говорит Елена. — Обещали к Новому году все отремонтировать, ничего не сделали, а на дворе уже весна!

В отделе капитального ремонта УП «Жилье» журналисту EX-PRESS.BY сообщили, что ремонт будет сделан в ближайшее время собственными силами, а на фирму, выполняющую работы, подали в суд:

— На фирму, которая занималась капитальным ремонтом в данных домах, подали иск в экономический суд. Сейчас у нее отбирают документы. Получается, пока идет процесс, мы не имеем права ничего делать. Думаю, что весной должны доделать ремонт, там же объем работы небольшой.