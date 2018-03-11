Похитители скота с ферм Минской области получили до 4 лет ограничения свободы

Участники преступной группы, которая занималась хищением крупного рогатого скота с ферм Минской области, получили до 4 лет ограничения свободы, сообщили БЕЛТА в Минском областном суде.

Решение в отношении пятерых мужчин суд Любанского района вынес 7 марта. Каждый из них признан виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц. Кроме того, двое виновны в покушении на кражу.

Четверым назначено наказание в виде ограничения свободы до 4 лет — кому-то с направлением в исправительное учреждение открытого типа, кому-то — без направления. Двое из фигурантов ранее уже привлекались к ответственности. С учетом этого к наказанию по настоящему приговору частично или полностью присоединено не отбытое наказание по предыдущему приговору. Пятому назначены исправительные работы сроком на один год шесть месяцев с удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Со всех обвиняемых солидарно в доход государства взысканы суммы за причиненный ущерб и государственная пошлина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законом порядке.

Как сообщалось, от действий преступников пострадали телятники Любанского, Слуцкого, Пуховичского, Солигорского и Стародорожского районов. Похищенное мясо мужчины продавали индивидуальным предпринимателям на одном из рынков столицы. Очередное хищение планировалось на ферме в Березинском районе. Злоумышленники днем нашли телятник вблизи леса с загоном под открытым небом, ночью вывели животное за ограждение, убили, разделали тушу, погрузили мясо в машину и уехали. Пути отхода им перекрыла милиция. Оперативники обнаружили в салоне микроавтобуса тушу стоимостью около 2 тыс. рублей. Изначально подозреваемые придумали свою версию произошедшего и придерживались конкретной линии защиты. Однако полученные улики вынудили их дать признательные показания.