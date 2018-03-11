Жители Лунинца пожаловались на «неприятный запах» местного молока. Как выяснилось, причиной случившегося стал разрыв технологической емкости, пишет Медиа-Полесье .





— Действительно, такая ситуация была. Приносим извинения всем своим покупателям, — прокомментировал директор Лунинецкого молочного завода Сергей Карпец. — Данный инцидент произошел в виду разрыва технологической емкости в процессе розлива молока.

К сожалению, обнаружили поломку уже после того, как молоко поступило в продажу. Товар не успели изъять из торговли, люди приобрели часть партии.

Сейчас емкость демонтировали, ситуацию взяли под контроль, поэтому на молочном заводе обещают, что больше подобное не повторится.

По словам директора молзавода, один человек будет отстранен от занимаемой должности, четыре — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Что касается вреда для здоровья, опасаться не стоит, молоко имело лишь неприятный запах, другие показатели были в норме.

Директор молочного завода добавил, что покупатели могут обменять молоко, выпущенное в этот день, на качественный продукт. Так, впрочем, и делали некоторые лунинчане. Как стало известно с их слов, в магазинах товар меняли без проблем.

По словам обратившихся читателей, молоко, выпущенное уже на следующий день, было надлежащего качества.