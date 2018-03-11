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СК опубликовал фото шахты "Беларуськалия", где под завалом погибли рабочие

12.03.2018 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Управление Следственного комитета по Минской области продолжает расследование уголовного дела о ЧП на «Беларуськалии», сообщает сайт ведомства.

УСК по Минской области расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек в шахте «Беларуськалия» (ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Сегодня сайт ведомства опубликовал фото шахты, в которой произошел завал.


Фото: СК

Напомним, 9 марта 2018 года на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завалом погибли машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков.


Фото: СК

— Они находились под той рудой, которая была выброшена из кровли, и находились рядом с оборудованием. То есть, как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в доли секунды, когда произошло обрушение кровли, — пояснил гендиректор предприятия Иван Головатый.

В день трагедии на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, — 14 человек.

На «Беларуськалии» говорят, что причиной происшествия стали особые геологические структуры — мульды, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Именно третий калийный горизонт, где погибли горняки, считается наиболее опасным.

С родственниками погибших под завалами шахтеров «Беларуськалия» работают психологи. Предприятие пообещало взять на себя все расходы по организации похорон, выплатит компенсацию и в дальнейшем оказывать поддержку семьям горняков.

 
 
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Управление Следственного комитета по Минской области продолжает расследование уголовного дела о ЧП на "Беларуськалии", сообщает сайт ведомства.

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