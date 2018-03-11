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"Это ее первое выступление". Первоклашка на школьном утреннике спела "лабутены"

12.03.2018 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Первоклашка из минской гимназии спела на утреннике песню «Ленинграда» «Экспонат». В конце номера родители кричали малышке: «Браво!».

Видео: Youtube.

— Водил меня Серега на выставку Ван Гога, — не успела маленькая Алеся допеть первую строчку, а в зале уже слышен смех взрослых и задорное: «Класс!».

Для первоклашки минской гимназии выступление на утреннике, посвященном 8 Марта, стало первым, но настолько успешным, что одни взрослые подскочили и стали танцевать, другие кричали: «Браво!». Девочка уверенно чувствовала себя на сцене, для дебюта надела розовое платье и красные босоножки, почти лабутены. А уже дома папа помог смонтировать видео, и Алеся выложила его на свой канал на youtube.

— Дочка не занимается ни вокалом, ни в театральной студии, это первое ее выступление, — улыбается Нина, мама первоклашки. — Почему «Лабутены»? Честно, даже не помню, как выбрали песню, ведь когда-то ее слушали и взрослые, и дети. Алесе захотелось ее выучить, вот и выучила.

В 2016 году песня «Ленинграда» мгновенно стала хитом. Чтобы девочку не смущали некоторые слова, родители ставили не полную версию, а вариант для радио. Некоторые слова малышка переспрашивала у взрослых, чтобы понять смысл. Мама признается: выбор репертуара дочки ее не смутил.

— Песня веселая, задорная, всегда нравится людям, ее принимают на ура. В исполнении ребенка, может, это неожиданно звучит, — рассказывает TUT.BY Нина, мама школьницы. — Алеся не поклонница группы «Ленинград», это единственная их песня, которую она знает. Еще любит «Кукушку» Виктора Цоя и вместе с сестрой учит песни по-английски, старшая дочка фанат Twenty One Pilots.

Близкие говорят: после выступления на утреннике девочка вдохновилась и решила еще раз выступить на сцене. На этот раз она споет на концерте, посвященном Дню семьи. Алеся уже выбирает песню и попросит учительницу помочь ей выбрать композицию.

 
 
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