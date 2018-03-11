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Житель Узды украл заначку у бывшей жены и уехал отдыхать

12.03.2018 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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60-летняя жительница города Узда заявила в милицию о пропаже 2 тысяч долларов. По версии милиции, на протяжении года эти деньги тратил ее бывший супруг. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Известно, что последние 24 года пара была в разводе, но «в силу жизненных обстоятельств» жила в одном доме вместе с сыном. Оказалось, спрятанную заначку нашел ее бывший супруг.

«Фигурант не рисковал присваивать большие суммы, а брал себе деньги небольшими частями. Однако в конце концов забрал весь оставшийся денежный запас и уехал на отдых», — рассказали в областной милиции.

В отношении задержанного возбуждено сразу три уголовных дела — по числу эпизодов. За кражу, совершенную повторно, ему грозит вплоть до 4 лет лишения свободы.

 
 
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На мужчину заведено сразу три уголовных дела: он брал деньги в три захода.

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