Житель Узды украл заначку у бывшей жены и уехал отдыхать

60-летняя жительница города Узда заявила в милицию о пропаже 2 тысяч долларов. По версии милиции, на протяжении года эти деньги тратил ее бывший супруг. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Известно, что последние 24 года пара была в разводе, но «в силу жизненных обстоятельств» жила в одном доме вместе с сыном. Оказалось, спрятанную заначку нашел ее бывший супруг.

«Фигурант не рисковал присваивать большие суммы, а брал себе деньги небольшими частями. Однако в конце концов забрал весь оставшийся денежный запас и уехал на отдых», — рассказали в областной милиции.

В отношении задержанного возбуждено сразу три уголовных дела — по числу эпизодов. За кражу, совершенную повторно, ему грозит вплоть до 4 лет лишения свободы.