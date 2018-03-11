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Первый случай ботулизма в этом году: женщина отравилась консервированным салатом

12.03.2018 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Жительница деревни Бражельцы Вороновского района обратилась в больницу: женщине стало плохо после употребления консервированного салата собственного производства, сообщает телеканал «Беларусь 4».


Женщину не смутило то, что крышка на банке с консервированными овощами была плохо закрыта. После употребления салата ей стало плохо, но к врачам она сначала не обращалась и пять дней лечилась народными средствами. Поскольку лучше не становилось, она направилась в больницу, где была госпитализирована с диагнозом «острое пищевое отравления средней степени тяжести».

Только на 14-е сутки лечения, врачам удалось добиться удовлетворительного состояния.

— Это первый случай ботулизма в этом году в Гродненской области, — рассказала врач-гигиенист отдела гигиены питания Гродненский областной центр гигиены и эпидемиологии Катажина Макуть.

В прошлом году на Гродненщине было зафиксировано 7 случаев заболевания ботулизмом. Пострадало 8 человек, двое из них — дети 7 и 11 лет. В 2016 году всего зарегистрировано 3 случая с тремя пострадавшими.

 
 
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Жительница деревни Бражельцы Вороновского района обратилась в больницу - женщине стало плохо после употребления консервированного салата собственного...

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