В Несвижском костеле подтопило подземную усыпальницу князей Радзивиллов. Уже пять дней ксендз и прихожане справляются с прибывающей водой. Причина подтопления пока не ясна.



Крипта Радзивиллов в Несвижском костеле. Фото: niasvizh-kasciol.by

В усыпальнице Несвижского костела «Божьего Тела» находится более 70 саркофагов с останками членов семьи князей Радзивиллов. Вода поступает в крипту с 7 марта, писал TUT.BY. Сначала ксендз и прихожане черпали воду ведрами, теперь справляются при помощи насоса, который принесли сотрудники отдела культуры местного райисполкома.

Настоятель костела, ксендз Петр Шарко, 12 марта рассказал TUT.BY, что вода до сих пор поступает в усыпальницу:

— Сёння адкачвалі ваду, а шостай раніцы, потым — а палове дванадцатай, а палове пятай. Яшчэ ўвечары будзем збірацца, а дзевятай гадзіне, — рассказал он.

Прихожане составили график, кто и когда может помочь. Сейчас помощи хватает, говорит ксендз.

— Сёння, а шостай раніцы хлопцы прыйшлі дапамагаць перад тым, як на працу ісці. Зразумела, што гэта ўсё патрабуе нейкіх высілкаў. Сам вось зараз прыйшоў дадому, лёг у ложак, памераў тэмпературу — 38, і ўчора была — касцёл не атапліваецца. Заняўся б другой справай: чакаюць хворыя перад Вялікаднем, трэба было б адведаць іх і паспавядаць. Але мушу займацца: вада прыбывае.

Настоятель Несвижского костела «Божьего Тела» отмечает, что за пару часов вода поднимается примерно на сантиметр-два. Саркофагам с телами князей Радзивилов подтопление не угрожает: они находятся в более высокой части усыпальницы, а вода прибывает в алтарную, более низкую, часть.

— Князь Мацей Радзівіл сцвярджаў, што нешта падобнае было ў 1905 годзе, але тады ў Нясвіжы быў вялікі павадак, нават у замак дабіраліся на лодках. Была на метр глыбіня вады ў горадзе. З тых часоў ніякіх згадак пра падтапленні не было.

Ксендз сомневается, что в этот раз можно списать подтопление на паводок — когда в усыпальницу пришла вода, температура воздуха в Несвиже была ниже нуля.

— Парафіяне жартуюць, што, можа, гэта цудатворная крыніца прабілася ў нас. Асвяціць ды чэрпаць, — грустно шутит ксендз.

Костел «Божьего Тела» в Несвиже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас храм реставрируют.

Сегодня на месте побывал гендиректор «Белреставрации» Владимир Змушко с научными работниками, которые имеют отношение к проектированию здания.

— Меры приняты, угроз существованию здания не существует, пусть общественность не волнуется, — рассказал TUT.BY Владимир Змушко. — Работает комиссия, необходимая информация специалистам передана. В среду там будет комиссия из научных работников и, возможно, выяснится причина подтопления. На моей памяти подобных случаев не было, но в самом городе подтопления бывают: там очень много озер, водоемов — возможно, причина кроется здесь. Сейчас никаких угроз основанию здания нет, до саркофагов вода не дошла, ее откачивают.