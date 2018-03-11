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"Парафіяне жартуюць: цудатворная крыніца!" Из усыпальницы Радзивиллов пятый день откачивают воду
12.03.2018 18:30 — Новости Общества | Tut.by
В Несвижском костеле
В усыпальнице Несвижского костела «Божьего Тела» находится более 70 саркофагов с останками членов семьи князей Радзивиллов. Вода поступает в крипту с 7 марта,
Настоятель костела, ксендз Петр Шарко, 12 марта рассказал TUT.BY, что вода до сих пор поступает в усыпальницу:
— Сёння адкачвалі ваду, а шостай раніцы, потым — а палове дванадцатай, а палове пятай. Яшчэ ўвечары будзем збірацца, а дзевятай гадзіне, — рассказал он.
Прихожане составили график, кто и когда может помочь. Сейчас помощи хватает, говорит ксендз.
— Сёння, а шостай раніцы хлопцы прыйшлі дапамагаць перад тым, як на працу ісці. Зразумела, што гэта ўсё патрабуе нейкіх высілкаў. Сам вось зараз прыйшоў дадому, лёг у ложак, памераў тэмпературу — 38, і ўчора была — касцёл не атапліваецца. Заняўся б другой справай: чакаюць хворыя перад Вялікаднем, трэба было б адведаць іх і паспавядаць. Але мушу займацца: вада прыбывае.
Настоятель Несвижского костела «Божьего Тела» отмечает, что за пару часов вода поднимается примерно на сантиметр-два. Саркофагам с телами князей Радзивилов подтопление не угрожает: они находятся в более высокой части усыпальницы, а вода прибывает в алтарную, более низкую, часть.
— Князь Мацей Радзівіл сцвярджаў, што нешта падобнае было ў 1905 годзе, але тады ў Нясвіжы быў вялікі павадак, нават у замак дабіраліся на лодках. Была на метр глыбіня вады ў горадзе. З тых часоў ніякіх згадак пра падтапленні не было.
Ксендз сомневается, что в этот раз можно списать подтопление на паводок — когда в усыпальницу пришла вода, температура воздуха в Несвиже была ниже нуля.
— Парафіяне жартуюць, што, можа, гэта цудатворная крыніца прабілася ў нас. Асвяціць ды чэрпаць, — грустно шутит ксендз.
Костел «Божьего Тела» в Несвиже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас храм реставрируют.
Сегодня на месте побывал гендиректор «Белреставрации» Владимир Змушко с научными работниками, которые имеют отношение к проектированию здания.
— Меры приняты, угроз существованию здания не существует, пусть общественность не волнуется, — рассказал TUT.BY Владимир Змушко. — Работает комиссия, необходимая информация специалистам передана. В среду там будет комиссия из научных работников и, возможно, выяснится причина подтопления. На моей памяти подобных случаев не было, но в самом городе подтопления бывают: там очень много озер, водоемов — возможно, причина кроется здесь. Сейчас никаких угроз основанию здания нет, до саркофагов вода не дошла, ее откачивают.
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В Несвижском костеле подтопило подземную усыпальницу князей Радзивиллов. Туда до сих пор поступает вода, причину подтопления пока не установили. Костел "Божьего...
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