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"Этот подтип кори ранее в Беларуси не циркулировал". В Волковыске заболели уже 20 человек

12.03.2018 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

«На сегодня в Волковыске подтверждено 20 случаев заболевания корью. За людьми, которые были в контакте с заболевшими, ведется медицинское наблюдение. Это позволяет вовремя выявить заболевание и начать лечение пациентов. Среди контактных жителей новых случаев кори не выявлено», — рассказала Инна Карабан.

Заболевание в большинстве случаев выявлено у тех, кто не был привит. В отношении некоторых пациентов уточняется их прививочный статус: изучается вся медицинская документация, в том числе из детской и взрослой поликлиник.

Подтип кори, который сейчас регистрируется Волковыске, ранее в Беларуси не циркулировал. Он встречается в странах Европы, в том числе Украине. Этот факт позволяет судить, что вирус был завезен из какой-то европейской страны.

Генотип вируса не влияет на тяжесть заболевания, оно протекает у всех пациентов практически одинаково. Если у человека иммунитет снижен, он будет переносить болезнь в более тяжелой форме.

Представитель Минздрава обратила внимание, что никогда не стоит ставить под сомнение эффект вакцинации — это единственный научно доказанный способ профилактики заболевания. Прививку стоит сделать в первую очередь тем, кто часто выезжает за границу. Заболеть могут и вакцинированные люди, но в единичных случаях, когда иммунный ответ на вакцину не сработал.

В Волковыске открыт дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00. ﻿

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Заболевание в большинстве случаев выявлено у тех, кто не был привит. В отношении некоторых пациентов уточняется их прививочный статус: изучается вся медицинская...

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