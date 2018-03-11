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В Беларуси на один профессиональный праздник стало больше
12.03.2018 19:27 — Новости Общества | Tut.by
День судебного эксперта установлен в Беларуси. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 12 марта, сообщает пресс-служба президента.
Праздник будет отмечаться 22 апреля. В этот день в 2013 году был подписан указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполняется 5 лет.
«Документ принят в целях повышения престижа профессии судебного эксперта, закрепления и развития традиций в сфере судебно-экспертной деятельности», — сообщает пресс-служба.
Впервые предложение отмечать 22 апреля День судебного эксперта
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Праздник будет отмечаться 22 апреля.
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