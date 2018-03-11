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Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре

12.03.2018 19:19 — Новости Общества | БелТА  
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Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
Во время мероприятия. Фото БГУ

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательный центр БГУ открыт в Анкаре на базе офиса образовательной компании Атлас (Atlas private educational services), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Работу центра с белорусской стороны координирует факультет доуниверситетского образования БГУ. Таким образом будут крепнуть образовательные и культурные связи между вузами Беларуси и Турции. Консультанты центра будут предоставлять желающим информацию об образовательных услугах БГУ, сориентируют по поводу поступления в этот и другие университеты Беларуси. Не исключено, что в будущем на базе центра турецкие граждане смогут проходить курсы русского языка.

В церемонии открытия участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турецкой Республике Андрей Савиных, генеральный менеджер компании Атлас Мисуд Илмаз, заместитель декана ФДО БГУ Александр Жук, директор информационно-образовательного центра БГУ в Турецкой Республике Дженк Саркут.

Открытие центра стало ярким акцентом визита в Турцию делегации БГУ для участия в Международной образовательной выставке "А2 International Education Fairs of Turkey". Она регулярно проходит в разных городах Турции, Азербайджана, Казахстана. И в этот раз в выставке участвовали более 100 национальных, иностранных и международных организаций из 20 стран. Учреждения образования презентовали учебные программы, курсы повышения квалификации, языковые школы и др. Привлек внимание и информационно-справочный стенд БГУ: состоялось более 100 интервью с потенциальными абитуриентами. Из них 40% интересовались поступлением в аспирантуру, а 60% - обучением на факультетах и магистратуре на английском языке.

Atlas private educational services - международная образовательная компания, созданная в 1990 году, сегодня является официальным представителем более 500 университетов, колледжей и языковых школ мира. Ее офисы расположены в Великобритании, Австралии, Турции и Украине.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательный центр БГУ открыт в Анкаре на базе офиса образовательной компании Атлас (Atlas private educational services), сообщили...

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