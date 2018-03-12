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Житель Червеня заработал на незаконной продаже электронных кошельков около 55 тысяч рублей

13.03.2018 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителя Червеня подозревают в незаконной предпринимательской деятельности по продаже электронных кошельков. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

20-летний молодой человек с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем. Он занимался этим без госрегистрации в качестве предпринимателя.

«Как правило, его услугами пользовались лица, не желающие афишировать свои личные данные при осуществлении покупок в интернете с использованием электронных денег, либо для сокрытия доходов полученных от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). Санкции по этой статье предусматривают как штраф, так и лишение свободы сроком до трех лет.

По предварительной оценке, полученный в результате противоправной деятельности доход составил около 55 тысяч белорусских рублей (более 27 тысяч долларов — прим. TUT.BY).

 
 
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20-летний молодой человек с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем. Он занимался этим без госрегистрации в качестве...

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