Слишком шумные. В универмаге Могилева запретили продавать некоторые игрушки

В Центральном универмаге Могилева сняли с продажи игрушечные самолет и пистолеты, сделанные в Китае. Они, по мненю Минздрава, слишком шумные, сообщает Гродненский облцентр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Коллаж из фото Гродненского облцентра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Снятые с продажи игрушки выпущены на одном заводе — Chenghai Junfa Toys Company — в январе 2016 года. Импортировал их сам универмаг «Центральный». Пистолет и самолет — электромеханические, со световыми и звуковыми эффектами. Игрушечное оружие было представлено в двух цветах.