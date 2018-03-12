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Слишком шумные. В универмаге Могилева запретили продавать некоторые игрушки
13.03.2018 10:05 — Новости Общества | Tut.by
В Центральном универмаге Могилева сняли с продажи игрушечные самолет и пистолеты, сделанные в Китае. Они, по мненю Минздрава, слишком шумные,
Снятые с продажи игрушки выпущены на одном заводе — Chenghai Junfa Toys Company — в январе 2016 года. Импортировал их сам универмаг «Центральный». Пистолет и самолет — электромеханические, со световыми и звуковыми эффектами. Игрушечное оружие было представлено в двух цветах.
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Из продажи изъяли игрушечные самолеты и пистолеты, произведенные в Китае.
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