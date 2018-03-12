В Новополоцке уже неделю ищут тело 10-летней девочки, провалившейся под лед

В Новополоцке продолжаются поиски тела 10-летней девочки, которая провалилась под лед 6 марта . К спецоперации подключился поисково-спасательный отряд «Ангел». Волонтеры предоставили водолазам дополнительное оборудование, в том числе эхолоты.

Напомним, трагедия произошла на прошлой неделе. Две школьницы гуляли по берегу Западной Двины в районе улицы Парковой. В какой-то момент они оказались на льду, и одна из них провалилась. Подруга оказалась не в силах ей помочь.

Спасатели говорят, что условия поиска сложные. Под водой практически отсутствует видимость из-за сильного течения. Пока водолазам удалось достать лишь рюкзак школьницы.