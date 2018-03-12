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В Новополоцке уже неделю ищут тело 10-летней девочки, провалившейся под лед
13.03.2018 10:01 — Новости Общества | Tut.by
В Новополоцке продолжаются поиски тела 10-летней девочки, которая
Напомним, трагедия произошла на прошлой неделе. Две школьницы гуляли по берегу Западной Двины в районе улицы Парковой. В какой-то момент они оказались на льду, и одна из них провалилась. Подруга оказалась не в силах ей помочь.
Спасатели говорят, что условия поиска сложные. Под водой практически отсутствует видимость из-за сильного течения. Пока водолазам удалось достать лишь рюкзак школьницы.
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Спасатели говорят, что условия поиска сложные. Под водой практически отсутствует видимость из-за сильного течения. Пока водолазам удалось достать лишь рюкзак...
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