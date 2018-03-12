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Поделился роликом в соцсети 6 лет назад - теперь грозит восемь. В Бобруйске мужчина попал под "уголовку"

13.03.2018 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйске возбудили уголовное дело за распространение порнографии. Подозреваемый — 30-летний мужчина, который сделал в соцсети репост видеоролика порнографического содержания 6 лет назад, пишет «Коммерческий курьер».

По данным следствия, в ноябре 2011 года бобруйчанин разместил на своей странице «ВКонтакте» видео излишне откровенного содержания. В поле зрения сотрудников отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома оно попало через 6 лет — в ноябре 2017 года. Экспертиза квалифицировала видеоролик как порнографию, и в отношении бобруйчанина возбудили уголовное дело.

Известно, что подозреваемый работает на частном предприятии Бобруйска, отрицательных характеристик не имеет. Женат, воспитывает детей. С мужчины взяли подписку о невыезде.

Санкции статьи за распространение порнографии предусматривают наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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С подозреваемого взята подписка о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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