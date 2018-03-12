В Бобруйске возбудили уголовное дело за распространение порнографии. Подозреваемый — 30-летний мужчина, который сделал в соцсети репост видеоролика порнографического содержания 6 лет назад, пишет «Коммерческий курьер» .

По данным следствия, в ноябре 2011 года бобруйчанин разместил на своей странице «ВКонтакте» видео излишне откровенного содержания. В поле зрения сотрудников отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома оно попало через 6 лет — в ноябре 2017 года. Экспертиза квалифицировала видеоролик как порнографию, и в отношении бобруйчанина возбудили уголовное дело.

Известно, что подозреваемый работает на частном предприятии Бобруйска, отрицательных характеристик не имеет. Женат, воспитывает детей. С мужчины взяли подписку о невыезде.

Санкции статьи за распространение порнографии предусматривают наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.