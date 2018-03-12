|
Прокурор о ЧП на "Беларуськалии": по газу было превышение в 6-7 процентов
13.03.2018 11:45 — Новости Общества | Tut.by
В шахте «Беларуськалия», где под завалом погибло двое рабочих, по газу «было превышение в 6−7 процентов», сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.
—
Напомним, 9 марта 2018 года на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завалом
— Они находились под той рудой, которая была выброшена из кровли, и находились рядом с оборудованием. То есть, как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в доли секунды, когда произошло обрушение кровли, — пояснил гендиректор предприятия Иван Головатый.
В день трагедии на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, — 14 человек.
На «Беларуськалии» говорят, что причиной происшествия стали особые геологические структуры — мульды, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Именно третий калийный горизонт, где погибли горняки, считается наиболее опасным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шахте "Беларуськалия", где под завалом погибло двое рабочих, по газу "было превышение в 6−7 процентов", сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии