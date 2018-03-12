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На большей части территории 14 марта пройдут дожди, мокрый снег
13.03.2018 11:58 — Новости Общества | news.21.by
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, мокрый снег. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 по востоку до плюс 5 градусов по западу страны. Днем - 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - 8-13 градусов тепла.
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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 марта
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