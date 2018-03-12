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Подросток, убивший в Слониме своих бабушку и дедушку, обжаловал приговор

13.03.2018 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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23 февраля подросток был признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (Убийстве), совершенном с особой жестокостью. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в воспитательной колонии. 12 марта была зарегистрирована апелляционная жалоба от стороны обвиняемого в Верховный суд Республики Беларусь. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

Судебные заседания по делу Александра Грудько, который обвинялся в жестоком убийстве своих дедушки с бабушкой, начались в октябре 2017 года. Потом они были приостановлены для проведения повторных судмедэкспертиз. Заседания по просьбе отца подростка проходили в закрытом режиме.

После оглашения приговора вопросов к суду у Александра не было. Адвокат же была недовольна решением судьи: «Обвиняемому дали такой срок, какой просила обвинитель. Однако судом не учтена совокупность смягчающих обстоятельств».

Слонимский скульптор Леонид Богдан и его супруга Тамара были убиты в конце апреля прошлого года. В момент преступления внуку было 16 лет, в августе ему исполнилось 17. Бабушка с дедушкой воспитывали Сашу с трех лет. Мама мальчика в последнее время жила в Арабских Эмиратах, помогала деньгами, приезжала в гости. Во время конфликта внук взял нож, металлический совок, убил бабушку и серьезно ранил дедушку. Пенсионер просил вызвать скорую, но Александр отправился в гараж, взял топор и добил скульптора. Позже одежду и топор подозреваемый выкинул в болотистую местность на реке Щаре, которая протекает недалеко от дома. Далее юноша направился в Свято-Троицкий собор и рассказал священнику, что в дом ворвались грабители в масках и совершили убийство. Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что никаких грабителей не было. Чуть позже Александр признался в совершении убийства.

 
 
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В феврале подросток получил 12 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Внук нанес бабушке не менее 16 ударов. Дедушке - не менее 27. Смягчающих обстоятельств в...

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