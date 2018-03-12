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Вот это любовь! Пограничники задержали украинца, который шел поздравить бывшую жену с 8 марта

13.03.2018 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 7 марта пинские пограничники задержали 44-летнего мужчину, который незаконно перешел границу, чтобы поздравить бывшую жену и детей с наступающим праздником, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчину остановили в 500 метрах от белорусско-украинской границы. Нарушитель объяснил, что незаконно перейти на белорусскую сторону он решился из-за отсутствия паспорта, который потерял. Цель визита: поздравить с 8 Марта бывшую жену и детей, которые проживают в приграничном Столинском районе.

Во время разбирательства было установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался за нарушение пограничного режима. На него составили два протокола: за незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания.

 
 
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