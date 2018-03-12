По делу педиатра из Крупок, которого судили за педофилию, проходило 13 потерпевших - все его пациенты

По делу педиатра из Крупок, которого в январе приговорили к 9,5 года за половые преступления против детей и подростков, «было установлено 39 подобных фактов», сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.

Суд над врачом-педиатром Крупской районной больницы проходил в закрытом режиме, подробности следствие не разглашало. Мужчину обвинили в совращении малолетних и изготовлении порнографии.

— По этому делу было установлено 39 подобных фактов. Врач занимался подобными вещами на протяжении шести лет, — заявил во время пресс-конференции Олег Лаврухин, прокурор Минской области.

По делу проходило 13 потерпевших, все дети были пациентами врача.

Мужчину признали виновным по ч. 2, 3 ст. 167 УК «Насильственные действия сексуального характера» и ст. 343/1 «Изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего». В конце декабря 2017 года педиатра приговорили к 9,5 года лишения свободы без конфискации имущества.