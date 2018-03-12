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Пес гулял без намордника и покусал другую собаку. Теперь хозяину животного грозит штраф

13.03.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время выгула на улице пес укусил другую собаку. За это хозяину животного грозит штраф до 367,5 рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на улице Шаранговича в Минске 1 марта. Хозяин выгуливал пса крупной породы без поводка и намордника. Пес во время прогулки покусал другую собаку. В тот же день хозяин пострадавшего животного обратился в милицию.

Милиционеры нашли хозяина крупной собаки. За нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных по ч. 1 ст. 15.47 Кодекса об административных правонарушениях на мужчину составлен административный протокол. Ему нужно будет выплатить штраф в размере до 15 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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В тот же день хозяин пострадавшего животного обратился в милицию.

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