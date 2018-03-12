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"Подобная трагедия была в 80-х". Независимый профсоюз о ЧП в Солигорске и выплатах семьям погибших
13.03.2018 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник в Солигорске хоронят
— Что случилось 9 марта в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия»?
— Произошел внезапный выброс газа и соли. Это горно-динамическое явление, так называемая мудьда. В рудниках «Беларуськалия» третий калийный горизонт является газоопасным, как раз там мульды и встречаются.
Обычно внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, при обнаружении которых горные работы прекращаются. Сейчас сложно сказать, были ли 9 марта эти предупредительные признаки и предвестники мульды. Парней, которые могли ответить на этот вопрос, уже нет в живых.
Но, судя по всему, выброс и смерть произошли мгновенно. Я много лет знал Максима Иванова и работал с ним — это опытнейший горняк. Не думаю, что он бы не заметил возможных признаков и предвестников.
— Что говорят эксперты?
— Однозначного ответа у них пока (интервью проходило в полдень понедельника. — Прим. TUT.BY) нет. В воскресенье забойное оборудование — комбайн и бункер-перегружатель, за которыми находится эпицентр выброса, были еще под завалами. Думаю, добравшись до эпицентра, специалисты смогут получить дополнительную информацию. Отмечу, сейчас создается комиссия по расследованию этого несчастного случая. В ее состав войдут и представители Независимого профсоюза горняков.
— Каковы предупредительные признаки и предвестники выброса соли и газа?
— Потрескивание горного массива, отскакивание от стенок или от кровли выработок кусков породы, выделение газа, прогибы и так далее. С этим ознакомлен каждый шахтер.
— Почему произошел выброс?
— В капсулах мульды газы, в том числе и метан, находятся под огромным давлением. По всей вероятности, во время работ ребята проходили зарубку на технологичную сбойку, из-за этого увеличилась площадь обнажения, защитный слой не выдержал давления мульды — и произошел выброс.
— Научное сопровождение работ
— Пока ответа на этот вопрос у меня нет. Единственное, что могу сказать, работы на этом участке постоянно находились под контролем сотрудников института.
«Аналогичная трагедия была в 1980-х»
— Руководство предприятия говорило, что последний раз такая трагедия была
— Трагедия, аналогичная той, что произошла 9 марта 2018 года, была в 1980-х. Это более 30 лет назад. Случилось это тоже на третьем рудоуправлении. Тогда в результате выброса газа и соли погибло два шахтера. Максим Шагун погиб из-за взрыва метана. Сейчас же взрыва не было, был выброс.
— ЧП на предприятии случаются часто?
— Очень много травм, в том числе и смертельных, было в начале деятельности предприятия, сейчас такого нет. Еще одна трагедия произошла у нас в 2017-м, когда погиб Владимир Штылев. Тогда горняки разбирали последствия выбросов после сработанной мульды, и его придавило породой.
— Родные Дмитрия Валькова
— Вопросы по технике безопасности могут возникать на любом предприятии. А на таком, как горное, особенно. У профсоюза есть представители охраны труда на местах, общественные инспекторы, поэтому часто свои вопросы шахтеры решают они с ними на месте.
В основном люди недовольны качеством средств индивидуальной защиты — это респираторы, беруши, обувь. Из более серьезного — проблемы с вентиляцией, которые периодически возникают у горняков на рабочих местах.
— Какие выплаты положены родным погибших?
— Как уже сказал гендиректор «Беларуськалия», все
Что же касается выплат, то по коллективному договору, если человек погиб на производстве из-за несчастного случая, его родные получают единовременные выплаты. В том числе и возмещение морального вреда. Материальная помощь составляет 50 годовых тарифных ставок первого разряда. Это порядка 120 000 рублей.
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Трагедию, которая произошла 9 марта, на "Беларуськалии" называют самой крупной за последние 30 лет. О том, что произошло в тот день в руднике третьего рудоуправления...
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