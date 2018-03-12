Во вторник в Солигорске хоронят погибших под завалами горняков «Беларуськалия». На предприятии эту трагедию называют самой крупной за последние 30 лет. О том, что произошло 9 марта в руднике третьего рудоуправления, а также о других ЧП на производстве, TUT.BY рассказал с Сергей Черкасов, председатель Независимого профсоюза горняков.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что случилось 9 марта в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия»?

— Произошел внезапный выброс газа и соли. Это горно-динамическое явление, так называемая мудьда. В рудниках «Беларуськалия» третий калийный горизонт является газоопасным, как раз там мульды и встречаются.

Обычно внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, при обнаружении которых горные работы прекращаются. Сейчас сложно сказать, были ли 9 марта эти предупредительные признаки и предвестники мульды. Парней, которые могли ответить на этот вопрос, уже нет в живых.

Но, судя по всему, выброс и смерть произошли мгновенно. Я много лет знал Максима Иванова и работал с ним — это опытнейший горняк. Не думаю, что он бы не заметил возможных признаков и предвестников.

— Что говорят эксперты?

— Однозначного ответа у них пока (интервью проходило в полдень понедельника. — Прим. TUT.BY) нет. В воскресенье забойное оборудование — комбайн и бункер-перегружатель, за которыми находится эпицентр выброса, были еще под завалами. Думаю, добравшись до эпицентра, специалисты смогут получить дополнительную информацию. Отмечу, сейчас создается комиссия по расследованию этого несчастного случая. В ее состав войдут и представители Независимого профсоюза горняков.

— Каковы предупредительные признаки и предвестники выброса соли и газа?

— Потрескивание горного массива, отскакивание от стенок или от кровли выработок кусков породы, выделение газа, прогибы и так далее. С этим ознакомлен каждый шахтер.

— Почему произошел выброс?

— В капсулах мульды газы, в том числе и метан, находятся под огромным давлением. По всей вероятности, во время работ ребята проходили зарубку на технологичную сбойку, из-за этого увеличилась площадь обнажения, защитный слой не выдержал давления мульды — и произошел выброс.

— Научное сопровождение работ осуществлял Институт горного дела. Могли ли эксперты предположить случившееся?

— Пока ответа на этот вопрос у меня нет. Единственное, что могу сказать, работы на этом участке постоянно находились под контролем сотрудников института.

«Аналогичная трагедия была в 1980-х»

Шахта, где погибли рабочие. Фото: СК

— Руководство предприятия говорило, что последний раз такая трагедия была более 20 лет назад . В интернете люди вспоминают 2015 год, когда в шахте погиб Максим Шагун.

— Трагедия, аналогичная той, что произошла 9 марта 2018 года, была в 1980-х. Это более 30 лет назад. Случилось это тоже на третьем рудоуправлении. Тогда в результате выброса газа и соли погибло два шахтера. Максим Шагун погиб из-за взрыва метана. Сейчас же взрыва не было, был выброс.

— ЧП на предприятии случаются часто?

— Очень много травм, в том числе и смертельных, было в начале деятельности предприятия, сейчас такого нет. Еще одна трагедия произошла у нас в 2017-м, когда погиб Владимир Штылев. Тогда горняки разбирали последствия выбросов после сработанной мульды, и его придавило породой.

— Родные Дмитрия Валькова говорили , что техника безопасности на предприятии «на пятерочку из десяти». Обращаются ли к вам работники с вопросами по технике безопасности?

— Вопросы по технике безопасности могут возникать на любом предприятии. А на таком, как горное, особенно. У профсоюза есть представители охраны труда на местах, общественные инспекторы, поэтому часто свои вопросы шахтеры решают они с ними на месте.

В основном люди недовольны качеством средств индивидуальной защиты — это респираторы, беруши, обувь. Из более серьезного — проблемы с вентиляцией, которые периодически возникают у горняков на рабочих местах.

— Какие выплаты положены родным погибших?

— Как уже сказал гендиректор «Беларуськалия», все расходы по похоронам предприятие берет на себя. Когда закончится расследование, родственники могут высказать свои пожелания нанимателю. Например, чтобы им помогли с трудоустройством, обучением.

Что же касается выплат, то по коллективному договору, если человек погиб на производстве из-за несчастного случая, его родные получают единовременные выплаты. В том числе и возмещение морального вреда. Материальная помощь составляет 50 годовых тарифных ставок первого разряда. Это порядка 120 000 рублей.