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Дороги и тротуары около стадиона "Динамо" обновят к Европейским играм
13.03.2018 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Дороги и тротуары около стадиона «Динамо» отремонтируют к Европейским играм. «Горремавтодор» пообещал работать не только на центральных улицах, но и в «спальниках». Подробности сообщает
О ремонте дорог к II Европейскими играм, которые пройдут в Минске в 2019 году, рассказал генеральный директор «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.
— Будут обновлены дорожное покрытие и тротуары на прилегающей к стадиону «Динамо» территории. Но это не значит, что мы забудем о других улицах в Минске. Сейчас подготавливается программа, на сессии Мингорсовета в конце марта она будет рассмотрена, выделено финансирование на текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия на многих минских улицах.
По его словам, специалисты «Горремавтодора» будут работать не только на центральных улицах, но и в спальных районах.
— В прошлом году мы сделали пять улиц в микрорайоне Сокол. В этом году планируем завершить работы — там осталось три или четыре улицы, — рассказал Денис Глинский.
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Пообещали, что отремонтируют дороги и в спальных районах.
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