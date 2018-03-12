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Контрабандисты пытались перебросить в Польшу партию сигарет квадрокоптером
13.03.2018 13:27 — Новости Общества | Tut.by
9 марта брестские пограничники остановили попытку перебросить в Польшу партию контрабандных сигарет с помощью квадрокоптера.
Квадрокоптер заметили и перехватили, когда тот тянул груз на противоположную сторону границы. К беспилотному летательному аппарату были привязаны 300 пачек сигарет, рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
Все лица, причастные к противоправной деятельности, установлены. На них составили протоколы за нарушение пограничного режима. Также решается вопрос о привлечении к ответственности за перемещение товаров через границу.
Информация о произошедшем была передана польским пограничникам для поиска человека, который должен был принимать товар на другой стороне границы.
В нынешнем году на брестском участке границы эта первая попытка перебросить контрабанду с помощью летательного аппарата.
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Беспилотный летательный аппарат пограничники перехватили, когда тот тянул груз на противоположную сторону границы.
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