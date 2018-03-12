Контрабандисты пытались перебросить в Польшу партию сигарет квадрокоптером

9 марта брестские пограничники остановили попытку перебросить в Польшу партию контрабандных сигарет с помощью квадрокоптера.

Квадрокоптер заметили и перехватили, когда тот тянул груз на противоположную сторону границы. К беспилотному летательному аппарату были привязаны 300 пачек сигарет, рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Все лица, причастные к противоправной деятельности, установлены. На них составили протоколы за нарушение пограничного режима. Также решается вопрос о привлечении к ответственности за перемещение товаров через границу.

Информация о произошедшем была передана польским пограничникам для поиска человека, который должен был принимать товар на другой стороне границы.

В нынешнем году на брестском участке границы эта первая попытка перебросить контрабанду с помощью летательного аппарата.

Видео: Сергей Дмитриев