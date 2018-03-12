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В Витебске раскрыли два давних изнасилования

13.03.2018 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Два изнасилования прошлых лет раскрыли правоохранители в Витебске, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Преступления раскрыли благодаря помещению генотипов подозреваемых в республиканскую базу ГКСЭ. Она выдала совпадение генетических признаков.

Одно преступление произошло в марте 2010 года. Витеблянин 1964 года рождения познакомился на вокзале с 17-летним парнем и предложил ему заработать на раскопках монет. Под этим предлогом злоумышленник увел его в уединенное место и изнасиловал.

Раскрыть преступление сразу не удалось. Но в январе 2018 года установили совпадение с генотипом лица, причастного к изнасилованию, и уголовное дело возобновили. Подозреваемый отрицал вину, но потерпевший опознал его. Мужчина под стражей.

Второе изнасилование относится к сентябрю 2004 года. Поздно вечером мужчина возле одного из витебских магазинов изнасиловал местную жительницу. Подозреваемого — неоднократно судимого за кражи и разбой минчанина — установили в марте 2018-го, также с помощью генетических данных. 2 марта его задержали на железнодорожной станции Ждановичи.

 
Теги: Витебск
 
 
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Преступления раскрыли благодаря помещению генотипов подозреваемых в республиканскую базу ГКСЭ. Она выдала совпадение генетических признаков.

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