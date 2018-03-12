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"Доставали людей, как могли". В сети появилось видео обрушения снега на катке Гомеля

13.03.2018 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельский блогер Артем Шапоров на Youtube-канале «Общество Гомель» разместил видео с камер наружного наблюдения, установленных на территории ледового катка, в котором 10 марта произошло обрушение мягкой кровли со снегом.

Эксклюзивные кадры ему предоставил один из работников катка. Он же рассказал, как все было. На видео попал фрагмент ЧП.


Открыть/скачать видео (9.18 МБ)

Напомним, происшествие случилось 10 марта в самый разгар вечернего сеанса. Произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка. Сошедшим снегом завалило пятерых человек — среди них двоих детей. Всех пострадавших, еще до приезда МЧС, откопали очевидцы и работники катка. Людей доставили в больницы. К счастью, уже через несколько часов четверо из них были отпущены домой. Под наблюдением медиков осталась лишь одна женщина — у нее диагностировали легкую травму головы.

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

 
Теги: Гомель
 
 
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Эксклюзивные кадры предоставил один из работников катка. Он же рассказал, как все было. На видео попал фрагмент ЧП.

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