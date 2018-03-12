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"Доставали людей, как могли". В сети появилось видео обрушения снега на катке Гомеля
13.03.2018 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Гомельский блогер Артем Шапоров на Youtube-канале «Общество Гомель»
Эксклюзивные кадры ему предоставил один из работников катка. Он же рассказал, как все было. На видео попал фрагмент ЧП.
Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.
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Эксклюзивные кадры предоставил один из работников катка. Он же рассказал, как все было. На видео попал фрагмент ЧП.
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