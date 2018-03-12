В Дятловском районе инспекторы природоохраны нашли ружье, которое висело на дереве

Самодельное ружье нашли на территории Дятловского лесхоза сотрудники Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Оружие было обернуто в пакет и висело на дереве, сообщается на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Скорее всего, ружье было изготовлено кустарным способом. Калибр, предположительно, 5,6 мм (как у мелкокалиберной винтовки).

Хозяином ружья оказался житель деревни Гузни. Мужчина — бывший охотник, лишенный права ношения оружия. После проведения баллистической и генетической экспертиз мужчину могут привлечь к уголовной ответственности.