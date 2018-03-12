Телеведущий Евгений Перлин готов подать в суд на ювелирную сеть за использование его фото в рекламе

Телеведущий «Белтелерадиокомпании» Евгений Перлин обнаружил свое фото в рекламе крупной ювелирной сети. «Ни на какую рекламу я согласия не давал», — заявил он. Шоумен намерен обращаться с претензиями в МАРТ и, возможно, в суд.

На снимке — Евгений Перлин со своей девушкой. Фото: Ирина Ревяко

Телеведущий Евгений Перлин работал на Олимпиаде в Пхенчхане, когда узнал о том, что снимок с ним попал в рекламу ювелирной сети.

— Мне написала фотограф Инна Ревяко. Она узнала, что есть реклама с нашими снимками. Еще в 2015 году мы с Инной Ревяко сделали проект к 9 мая. Откуда взяла эти снимки сеть «Царское золото» — представления не имею. Точно публиковал их в инстаграме к 9 мая, ну и фотограф наверняка публиковала это в своих портфолио.

Евгений Перлин отмечает: был шокирован сообщением, что снимки попали в рекламные изображения.

— Я не давал согласия ни на какую рекламу, потому что, по моему контракту, я не могу заниматься никакой коммерческой деятельностью без согласования с руководством. У нас есть такой порядок. Все участия в съемках других телеканалов — тоже согласовываются. Плюс у Международного олимпийского комитета есть определенные правила для журналистов и для медиа, которые освещают Олимпиаду.

Евгений Перлин говорит, что в ювелирной компании ему посоветовали писать официальную претензию. Его фотографии с сайта и соцсетей, впрочем, удалили. Он намерен при необходимости подать в суд.

— Передумать, конечно, могу, потому что хотелось бы услышать официальные публичные извинения от компании. Общество должно понять, что это была неправильная ситуация — прежде всего этого добиваюсь. Вопрос не в деньгах: думаю, что если дело и дойдет до суда, то сумма будет символической. До того, как я буду обращаться в суд, мне нужно разобраться с законодательством о рекламе: сначала я буду подавать жалобу в МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования. — Прим. TUT.BY). У Инны Ревяко — авторские права на изображение, она готовит обращение в Верховный суд.

Скриншот с сайта ювелирной компании с рекламой, которая разозлила телеведущего

Юрисконсульт «Царского золота» Ян Романенок рассказал TUT.BY, что в компании не знали, кто изображен на фотографии.

— Просто в интернете выбрали картинку и ее использовали. Я юрист, рекламой занимается отдел маркетинга. Насколько я знаю, эта фотография не содержит информации, что на ней изображен Евгений Перлин.

— Вы считаете претензии Евгения Перлина и фотографа Ирины Ревяко обоснованными?

— На сегодня претензии, которые мы получали, были устными. Нет документальных подтверждений, кто является автором фотографий. Вполне возможно, что эту фотосъемку вообще могло заказывать третье лицо — в таком случае имущественные права на данный кадр могут принадлежать кому угодно. Мы не отказывали в урегулировании возникшей ситуации. Если бы нам предоставили документы, из которых мы будем видеть, чьи именно права нарушены, мы бы могли рассмотреть их по существу. Евгений Перлин спрашивал, готовы ли мы ему выплатить компенсацию, мы сказали, что по-прежнему ждем документы. Услышали, что никакие документы он предоставлять не будет, а сразу обратится в суд. Мы сказали, что это его право.

Юрист признает, что по закону, на размещение фотографии в рекламе нужно получить согласие лица, которое там изображено.

— Но мы не знали, кто изображен на фото. Рекламу публиковали в соцсетях, на листовках. Когда стало известно про инцидент, мы убрали эту рекламу из соцсетей, прекратили раздавать листовки. Если дело будет рассматриваться в суде, мы предоставим им увесистую стопку листовок, которые перестали распространять.