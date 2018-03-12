За кражу двух пачек семечек милиция оштрафовала мужчину на 230 рублей, потом оправдала

Жителя Солигорска оштрафовали за кражу двух пачек семечек, он выплатил штраф, а потом обратился с жалобой в прокуратуру. После ее вмешательства дело приняло новый оборот, суд отменил постановление милиции и направил дело на новое рассмотрение.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обычный поход в магазин для жителя Солигорска закончился вызовом милиции, разбирательством и обвинением в мелком хищении. Якобы 25 июня 2017 года он поздно вечером зашел в торговый зал и спрятал в карман куртки две пачки семечек, чем «причинил материальный вред на общую сумму 3 рубля 76 копеек».

— Виновность подтверждалась только объяснениями охранника магазина, который указал, что при обходе торгового зала заметил незнакомого гражданина, который положил товар в карман куртки. При этом на кассе за него не рассчитался, — рассказывают в прокуратуре Минской области. — По просьбе охранника мужчина достал из кармана две пачки семечек и две пачки арахиса, чек на покупку не показал.

На следующий же день Солигорское РОВД привлекло покупателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.5 КОАП РБ «Мелкое хищение».

— Мужчина оплатил штраф в 230 рублей, а осенью обратился в прокуратуру с жалобой, — рассказывает TUT.BY Владимир Татур, старший помощник прокурора Солигорского района.

За жалобу житель Солигорска заплатил госпошлину в две базовые величины (46 рублей. — Прим.TUT.BY), и к делу подключилась прокуратура.

— В ходе проверки доводов прокуратурой были собраны материалы, свидетельствующие о невиновности данного гражданина, — уточняют в прокуратуре.

Были изучены покупки «нарушителя» в тот вечер, а также чеки в магазинах. Оказалось, за 17 минут до ЧП житель Солигорска купил в магазине 2 пачки семечек и 2 пачки арахиса. Прокурор внес протест на постановление заместителя начальника РОВД, суд этот протест удовлетворил, дело было отправлено на новое рассмотрение. Тем же Солигорским РОВД дело об административном правонарушении было прекращено 22 декабря 2017 года.

Житель Солигорска обратился с заявлением о возврате ему 230 рублей.