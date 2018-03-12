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Деревья в Заводском районе обматывают сеткой. Зачем?

13.03.2018 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Деревья на островах Чижовского водохранилища «одели» в сетку рабицу, чтобы защитить от бобров. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Фото: агентство «Минск-Новости»

Минчане обратили внимание, что на островах Чижовского водохранилища столбы деревьев оборачивают сеткой. В «Зеленстрое Заводского района» рассказали, что так их спасают от бобров.

— Ежегодно бобры «хозяйничают» в акватории Слепянской водной системы (которая сливается с Чижовским водохранилищем, заканчиваясь за путепроводом на ул. Малинина. — Прим. авт.), уничтожая зеленые насаждения.

Фото: агентство «Минск-Новости»
Фото: агентство «Минск-Новости»

За лето и осень прошлого года на островах водохранилища они «спилили» более 40 деревьев.

— Поэтому мы решили принять меры — одели каждое дерево в защитную сетку. А сами островки очистили от завалов, — рассказали на предприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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В "Зеленстрое Заводского района" рассказали, от кого спасают деревья.

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