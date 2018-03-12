|
Деревья в Заводском районе обматывают сеткой. Зачем?
13.03.2018 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Деревья на островах Чижовского водохранилища «одели» в сетку рабицу, чтобы защитить от бобров. Об этом пишет агентство
Минчане обратили внимание, что на островах Чижовского водохранилища столбы деревьев оборачивают сеткой. В «Зеленстрое Заводского района» рассказали, что так их спасают от бобров.
— Ежегодно бобры «хозяйничают» в акватории Слепянской водной системы (которая сливается с Чижовским водохранилищем, заканчиваясь за путепроводом на ул. Малинина. — Прим. авт.), уничтожая зеленые насаждения.
За лето и осень прошлого года на островах водохранилища они «спилили» более 40 деревьев.
— Поэтому мы решили принять меры — одели каждое дерево в защитную сетку. А сами островки очистили от завалов, — рассказали на предприятии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Зеленстрое Заводского района" рассказали, от кого спасают деревья.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии