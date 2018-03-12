Гродненцам предлагают выбрать дворы, где появятся новые классные детские площадки

В Гродно летом появятся пять современных детских игровых комплексов. Четыре — в городских дворах, а пятая будет построена в Пышках. Горожане могут сами выбрать дворовые территории, где поставят современные игровые комплексы.

Игровые площадки появятся в Гродно в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.

— Наша цель — сделать дворы белорусских городов комфортными и дружелюбными для детей. «Сочный» уже побывал в парках и во дворах Минска. 20 игровых комплексов появились там, где это было необходимо в первую очередь, и теперь радуют маленьких минчан и их родителей, — говорят организаторы.

Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта (включительно) отправить заявку на сайт проекта «Сочный дворик». Заявки принимают в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, флеш-моб всем двором).

До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта. В мае-июне площадки установят.

Компания планирует привезти такие игровые комплексы и в районные города.