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Гродненцам предлагают выбрать дворы, где появятся новые классные детские площадки
13.03.2018 16:32 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно летом появятся пять современных детских игровых комплексов. Четыре — в городских дворах, а пятая будет построена в Пышках. Горожане могут сами выбрать дворовые территории, где поставят современные игровые комплексы.
Игровые площадки появятся в Гродно в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.
— Наша цель — сделать дворы белорусских городов комфортными и дружелюбными для детей. «Сочный» уже побывал в парках и во дворах Минска. 20 игровых комплексов появились там, где это было необходимо в первую очередь, и теперь радуют маленьких минчан и их родителей, — говорят организаторы.
Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта (включительно) отправить заявку на
До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта. В мае-июне площадки установят.
Компания планирует привезти такие игровые комплексы и в районные города.
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В Гродно летом появятся пять современных детских игровых комплексов. Четыре - в городских дворах, а пятая будет построена в Пышках. При этом горожане могут сами...
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