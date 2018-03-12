ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненцам предлагают выбрать дворы, где появятся новые классные детские площадки

13.03.2018 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно летом появятся пять современных детских игровых комплексов. Четыре — в городских дворах, а пятая будет построена в Пышках. Горожане могут сами выбрать дворовые территории, где поставят современные игровые комплексы.

Игровые площадки появятся в Гродно в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.

— Наша цель — сделать дворы белорусских городов комфортными и дружелюбными для детей. «Сочный» уже побывал в парках и во дворах Минска. 20 игровых комплексов появились там, где это было необходимо в первую очередь, и теперь радуют маленьких минчан и их родителей, — говорят организаторы.

Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта (включительно) отправить заявку на сайт проекта «Сочный дворик». Заявки принимают в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, флеш-моб всем двором).

До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта. В мае-июне площадки установят.

Компания планирует привезти такие игровые комплексы и в районные города.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно летом появятся пять современных детских игровых комплексов. Четыре - в городских дворах, а пятая будет построена в Пышках. При этом горожане могут сами...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле установят пять современных детских площадок. Где - должны решить горожане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика