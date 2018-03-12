В Минске задержали пьяного поляка, который пытался ограбить таксиста и угнать машину

В Минске задержали поляка, который не оплатил поездку в такси, а потом сел за руль и пытался угнать машину. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В феврале трое поляков приехали в Минск для открытия дочерней фирмы. Ночью 5 марта они пили в баре, после чего около 6 утра возвращались домой на такси. Прибыв к нужному адресу, компания полностью не оплатила поездку. Из-за этого возник конфликт с таксистом.

24-летний гражданин Польши забрал у таксиста стоимость оплаченной ими поездки, 10 рублей и металлический термос. Испугавшись, водитель такси выбежал из машины и вызвал милицию. В это время поляк сел за руль авто и попытался его угнать. Ему помешал водитель такси, упираясь руками в капот. Водитель вызвал милицию и всех троих задержали и доставили в РУВД.

— При задержании основной фигурант был сильно пьян, мотивы своего поступка внятно объяснить не смог. В настоящее время он водворен в ИВС, в отношении него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 206 («Грабеж») и ч.1 ст. 214 («Угон транспортного средства») УК Республики Беларусь. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — пояснил заместитель начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Константин Блажей.