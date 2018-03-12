БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

С 0.30 до 4.00 14 марта будут недоступны покупка и возврат электронных проездных документов в системе продажи через интернет БЖД. Также не будет возможности получить в режиме онлайн информацию о расписании движения поездов межрегиональных линий, региональных линий бизнес-класса и международных линий на сайтах poezd.rw.by и rasp.rw.by. Это связано с проведением технических работ на центральном вычислительном комплексе Белорусской железной дороги.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-