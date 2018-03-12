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Пересчитал и положил в карман. В Минске ищут мужчину, который забрал лишние деньги в обменнике
13.03.2018 17:53 — Новости Общества | Tut.by
В Минске кассиры продолжают по ошибке выдавать клиентам лишние деньги, а люди осознанно продолжают их забирать. Еще один такой случай произошел в банке на площади Свободы,
19 февраля 2018 года мужчина пришел в банк на площади Свободы. Там вместо положенной суммы в три тысячи евро на руки получил 3,750.
На записях камер видеонаблюдения заметно, как после получения денег он их пересчитывает, изучает кассовый чек, а потом кладет валюту в карман брюк. До сих пор он ничего не вернул.
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