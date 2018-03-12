Для сохранение биологического разнообразия: В Беларуси создается национальная экологическая сеть

Национальная экологическая сеть создается в Беларуси. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий Указ № 108, утверждающий ее схему, подписал 13 марта Александр Лукашенко.

Подземный переход для лис на трассе М6. Фото: grodno.greenbelarus.info

«Данная схема представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами охраны и использования. Она обеспечивает поддержание экологического равновесия, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивое развитие территорий», — говорится в сообщении.

Так, места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси, будут переданы под охрану. Запланировано устройство переходов для диких животных, установка специальных дорожных знаков «Дикие животные» при проектировании и возведении (реконструкции) участков автомобильных дорог для предотвращения гибели зверей в местах их массовой миграции.

Кроме того, будут определены регламенты работы гидросооружений для пропуска рыб на строящихся и проектируемых плотинах гидроэлектростанций, преобразованы (уточнение границ, установление режима охраны и использования) 13 заказников республиканского значения, объявлены 10 и преобразованы 5 заказников местного значения.

Указ принят в целях сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия территорий, а также обеспечения непрерывности среды обитания объектов животного мира.