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Указка и электрошокер для "воспитания". В Борисове судят за дедовщину

13.03.2018 20:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Борисове судят прапорщика из 72-го учебного центра в Печах. Это дело не связано со смертью Коржича, хотя было заведено после тотальной проверки в части. Мужчину обвиняют в превышении полномочий, оскорблении солдат и получении от них взяток. Суд начался еще в феврале, но о процессе стало известно лишь сегодня.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На судебной скамье — 25-летний прапорщик Игорь Хищенко из 59-й школы, где готовят специалистов по эксплуатации и ремонту автотехники. Он не уволен из армии. На период разбирательства его отстранили от службы и взяли под стражу.

Мужчину обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса. И если за оскорбление солдат ему грозит только арест на несколько месяцев, то за превышение полномочий или взятки — от 3 до 10 лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу признаны 18 человек, которые проходили службу в Печах в 2016-м. В основном тогда они были рядовыми и подчинялись старшему по званию Игорю Хищенко. Еще почти два десятка человек, сослуживцы, проходят свидетелями.

Дело довольно объемное: 15 томов. Здесь описаны около 50 эпизодов периода лета и осени 2016-го года. Процесс ведет судья Алексей Болотов.

Парни уже отслужили и вернулись домой в разные города и области Беларуси. Поэтому сейчас их допрашивают по видеосвязи. Некоторые в действиях прапорщика не видят чего-то «криминального», но признают: в уставе такое не прописано.

Про «добрый» удар по голове и «финского лыжника»

На связи Минск, идет допрос 22-летнего водителя Владислава Ватурчика. Он только свидетель по делу. По словам парня, его лично прапорщик не обижал.

— Что такое «пробить лося»? — спрашивает прокурор Екатерина Мельникова.

— Скрестить руки на лбу и кто-то другой бьет по голове.

— Сколько раз такое видели со стороны обвиняемого Хищенко?

— Один раз было. Ударил рядового Комара. Один удар, не со злости, оба смеялись!

— Как это?

— По-доброму, шутя.

— Интересно…

Обвинитель уточняет, а портупеей прапорщик бил? Свидетель неохотно отвечает, что да, «один раз, на поле, шутя было».

— Оскорблял солдат?

— Чтобы кого-то задел за моральные принципы, нет…

— Выражался нецензурно?

— Да.

— За что?

— Не помню.

По материалам дела, Хищенко не раз бил солдат специальным свертком из газет, перемотаннымым скотчем. Или деревянной указкой, которая однажды сломалась от удара. Но свидетель уверен: солдаты не обижались.

В материалах дела значится, что прапорщик наказывал подчиненных физическими упражнениями вне занятий. Например, «финский лыжник» (руки за голову и прыжки с одного колена на другое) или «коко-джамбо» (приседание и прыжок из этого положения вверх с вытянутыми руками). Чтобы усложнить задачу, солдата заставляли надевать бронежилет или противогаз.

У свидетеля уточнили, а знает ли он про электрошокер? Парень говорит в суде, что нет. Хотя во время расследования указывал: как-то осенью 2016-го прапорщик пришел в спальню с этим прибором, «слышал характерный звук, но сам не открывал глаза». Потом солдаты обсуждали, кто получил удар током и каково это.

Потерпевший Антон Прибыткин, 24-летний тракторист из Каменецкого района, хорошо помнит этот электрошокер.

— Сантиметров 20 в длину, как фонарик спереди, светился и трещал. (…) После отбоя он подошел к рядовому Шпаку и «ударил» в руку, остались два черных пятнышка.

Сам потерпевший получал по ягодицам свертком из газет за «наверное, я помешал пройти», а еще указкой. Помнит, как ходил с сослуживцами в буфет, за что «нужно было что-то купить прапорщику». Например, пачку сигарет. Другие рассказали, как покупали прапорщику пиццу или кока-колу. Все за свой счет.

Следователям парень также говорил, что прапорщик постоянно словами унижал курсантов: «Не знаю, по какой причине, казалось, что мы вечно все делаем не так».

— Может, неправильно себя вели, — рассуждал в суде потерпевший Прибыткин.

— Почему вы говорите «может?». В уставе за это предусмотрены удары электрошокером или портупеей, «джамбо» или «финский лыжник»? Или там есть другие методы влияния на солдат, нарушающих дисциплину? — уточнил судья.

— Нет, в наряд поставить, такое…

Адвокат прапорщика уточнила у потерпевшего, унижались ли таким образом его честь и достоинство? Парень говорит, что нет.

— А если три наряда вне очереди, тоже бы не задело? — уточнил судья.

— Нет.

— Так что для вас предпочтительней: пойти в наряд или?..

— Если честно, мне в наряде не нравилось, лучше получить по ягодицам, — смеясь, заявил молодой человек.

— То есть в царской армии вы бы прижились…

На вопрос суда, какое наказание стоит назначить прапорщику, оба ответили: строго не надо.

Свидетель: командованию не жаловались, боялись

В отличие от других допрошенных, 25-летний свидетель Владислав Обуховский сходу заявил: у него отношение к фигуранту совсем не «нормальное».

— У него всегда была неприязнь к солдатам. Вечером «раздавал»: кому свертком по голове, кому по плечам. Ради забавы, наверное, — рассказывает бывший рядовой, а теперь работник вагонного депо. По его словам, солдаты при этом ничего не нарушали.

А вот за нарушения прапорщик наказывал ремнем, бил даже в мошонку. Обуховский помнит, как двое рядовых по фамилиям Дьяченко и Драневич выполняли «лося» или «лыжника», другие — «джамбо». Как скидывались на что-нибудь съестное для прапорщика за визит в чайную.

— Вы могли помешать действиям, которые наблюдали по отношению к сослуживцам? — задала вопрос адвокат прапорщика Хищенко.

— Мог. Но это не так просто сделать, прапорщик выше меня по званию.

— А командиру вы говорили?

— Нет.

— Почему?

— Боялись, наверное. Лучше было сидеть тихо, и никто тебя не трогает!

— То есть, «моя хата с краю, ничего не знаю»?

— Да. (…) Это не объяснить! Когда ты варишься в одном котле, это страх. И ожидание перевода — хотелось перетерпеть и разъехаться в свои части [после нескольких месяцев учебы в Печах].

— А там было по другому?

— Совсем по-другому.

Признает ли сам прапорщик вину, пока неизвестно. Его еще не допрашивали в суде. Хотя один из потерпевших упомянул: во время их очной ставки Хищенко извинялся, «что неправильно делал».

Напомним, военнослужащему предъявлено обвинение по ч.1,2 ст. 430 (Получение взяток, повторно), ст. 444 (Оскорбление начальником подчиненного в связи с исполнением обязанностей воинской службы), ч.1 ст. 455 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.2 ст. 455 (Превышение полномочиями, сопряженное с насилием), а также по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 455 (Покушение на превышение власти или полномочий).

 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевшими признаны 18 парней, которые тогда были рядовыми. По материалам дела, прапорщик бил их деревянной указкой или электрошокером, брал "налог" за поход в...

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