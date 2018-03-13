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Еще одно дело из учебного центра в Печах: подполковника судят за взятки
13.03.2018 23:02 — Новости Общества | Tut.by
За получение взяток в Борисове судят подполковника из учебного центра в Печах. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Фигурантом по делу проходит подполковник К., которого обвиняют по ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки, повторно). Об этом TUT.BY сообщил ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.
Согласно санкции статьи, мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. До задержания он был начальником физподготовки и спорта в 72-м Объединенном учебном центре.
«Обвиняется в том, что при проведении проверок физподготовки требовал лично или через иных лиц приобретать для себя спиртное и продукты питания. Которые потом принимал за сокрытие истинного положения дел о состоянии физподготовки и выставление положительных оценок», — уточнила представитель Верховного суда Юлия Ляскова.
Процесс идет параллельно с тем, как в Борисове за взятки, превышение полномочий и оскорбления солдат
Очередное заседание по делу пройдет 14 марта.
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По материалам дела, он требовал себе спиртное и продукты. А взамен ставил хорошие отметки за физподготовку.
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