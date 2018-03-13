БелЖД планирует оснастить вайфаем все «Штадлеры» и договаривается с мобильными операторами по поводу новых вышек для улучшения качества связи в белорусских поездах.

Вайфай в поездах бизнес-класса между Минском и Гомелем появился еще в августе 2016 года.

Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

БелЖД впервые запустила состав с бесплатным интернетом в поездах «Штадлер» на линии между Минском и Гомелем в августе 2016 года. TUT.BY узнал, будут ли оборудовать вайфаем другие поезда.

— На направлении Минск-Гомель у нас работают два семивагонных поезда бизнес-класса, оснащенные вайфаем, — подтвердил замначальника пассажирской службы БелЖД Александр Казачок. — Потом мы постепенно оборудуем пятивагонные «Штадлеры», которые ходят по разным направлениям. Например, к концу апреля оснастим интернетом еще один поезд. К Европейским играм планируем обеспечить вайфаем современные поезда — «Штадлеры» всех категорий.

Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года .

На БелЖД отмечают: монтаж внутренних сетей, усиливающего и передающего оборудования, занимает немало времени.

— Каждая машина занята на перевозках и вывести ее из эксплуатации на две недели — это большие сложности, — отметил Александр Казачок.

Доступ к вайфаю на Белорусской железной дороге предоставляют по смс, причем не обязательно быть владельцем сим-карты белорусского оператора.

Комментируя качество вайфая на поездах на гомельском направлении, представитель БелЖД отметил, что, по статистике, к сети подключается каждый второй пассажир.

— Люди могут стабильно пользоваться соцсетями, почту посмотреть, новости почитать, но, например, в режиме реального времени вы не сможете посмотреть видео на youtube. А на вокзалах скорости при подключении к вайфаю более чем достаточные.

Улучшение ситуации с интернетом и сигналом мобильной связи в поездах стоит ожидать на основных направлениях: от Гудогая до Гомеля и от Бреста до Орши.

Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

— Появятся и дополнительные вышки для покрытия участков, где связи нет, или она плохая. Провели предварительные замеры уровня сигнала не только снаружи, но и внутри поездов. Поезда экранируют сигнал, а потому условия приема в них хуже, чем снаружи. Если говорить объективно, большой процент наших линий устойчивых связей не имеет. Мобильные операторы подготовили планы по улучшению зоны покрытия, — сообщил Александр Казачок. — Там, где есть возможность, это сделают на инфраструктуре Белорусской железной дороги, где нет — появятся дополнительные вышки. Операторы готовят обращение по отведению для них земельных участков. Строительство одной вышки занимает от трех до шести месяцев после того, как получено разрешение.

Вопрос по дополнительным вышкам прорабатывается с компаниями МТС и velcom, говорят на БелЖД.