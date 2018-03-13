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Суды по дедовщине, "хапун" в минских новостройках и новости о ЧП в шахте - все за вчера
14.03.2018 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Весна уже совсем близко! Даже минский ЦУМ уже обновил витрины —
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Управделами президента Беларуси Виктор Шейман
Стало известно, что в Борисове судят прапорщика из 72-го учебного центра в Печах. Это дело не связано со смертью Коржича, хотя было заведено после тотальной проверки в части. Мужчину обвиняют в превышении полномочий, оскорблении солдат и получении от них взяток. Потерпевшими по делу признаны 18 человек, которые проходили службу в Печах в 2016-м. В основном тогда они были рядовыми и подчинялись старшему по званию Игорю Хищенко. Еще почти два десятка человек, сослуживцы, проходят свидетелями. Вчера как раз их и допрашивали.
Еще недавно риелторы говорили о «хапуне» на вторичном рынке столичного жилья — из баз агентств вымылись все недорогие варианты бэушных квартир. Теперь пришла вторая волна повышенного спроса — на новостройки, в которых цена квадратного метра чуть ниже рынка. В Минске просто выметают квартиры с ценой ниже 1100 долларов за квадратный метр!
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Чуть больше двух лет назад в Минск пришел Uber — удобный мобильный сервис по заказу такси онлайн. Коллеги «с шашечками» встретили новичка стихийными бунтами. Они требовали приостановить работу сервиса или хотя бы обязать его работать по общим правилам. Мол, не выживем в такой борьбе за пассажира. И вот прошло два года — живы и те и другие.
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Доброе утро! Весна уже совсем близко! Даже минский ЦУМ уже обновил витрины - смотрите, как красочно!
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