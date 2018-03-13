Доброе утро!

Весна уже совсем близко! Даже минский ЦУМ уже обновил витрины — смотрите, как красочно !

ВАЖНОЕ

В Минтруда рассказали, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет , а также будут ли в Беларуси повышать пенсионный возраст «под европейские мерки» и отменять контрактную форму найма.

Управделами президента Беларуси Виктор Шейман отчитался перед Александром Лукашенко о своем визите в Зимбабве. А мы пока почитали местные СМИ и увидели, что вице-президент Беларуси, как его называют зимбабвийские журналисты, пообещал африканскому государству много интересного .

Стало известно, что в Борисове судят прапорщика из 72-го учебного центра в Печах. Это дело не связано со смертью Коржича, хотя было заведено после тотальной проверки в части. Мужчину обвиняют в превышении полномочий, оскорблении солдат и получении от них взяток. Потерпевшими по делу признаны 18 человек, которые проходили службу в Печах в 2016-м. В основном тогда они были рядовыми и подчинялись старшему по званию Игорю Хищенко. Еще почти два десятка человек, сослуживцы, проходят свидетелями. Вчера как раз их и допрашивали. Суд и мы узнали, что такое, например, «пробить лося», «финский лыжник» и «коко-джамбо» . Кстати, там же, в Борисове, сейчас идет процесс и по делу подполковника-взяточника из учебного центра в Печах.

Еще недавно риелторы говорили о «хапуне» на вторичном рынке столичного жилья — из баз агентств вымылись все недорогие варианты бэушных квартир. Теперь пришла вторая волна повышенного спроса — на новостройки, в которых цена квадратного метра чуть ниже рынка. В Минске просто выметают квартиры с ценой ниже 1100 долларов за квадратный метр! Разбирались, что происходит .

Ура, у нас второе золото на Паралимпиаде ! Белорус Юрий Голуб победил в биатлонной гонке на 12,5 км среди атлетов в категориях В1, В2 и В3 с нарушениями зрения.

Стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. На его место придет глава ЦРУ, а разведку впервые в истории возглавит женщина . Это не первая громкая отставка в Белом доме и, как показывает практика, далеко не последняя: буквально спустя пару часов стало известно, что одного из ближайших помощников Трампа выставили из Белого дома, даже не дав собрать вещи. Кто ушел сам, а кого Трамп уволил — в этом нашем материале .

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Под Минском землю предлагают по 600 рублей за сотку! Разбирались, что это было . Говорят, эти участки — «коммерческая тайна» одного предприятия, и «если вы хотите тоже здесь построиться — пожалуйста, приходите к нам, устраивайтесь на работу. Мы поставим вас на очередь и вы получите участок под застройку».

В очередной раз напоминаем пользователям соцсетей о бдительности! Вот у нас история парня, который 6 лет назад сделал в соцсети репост порноролика — и сейчас попал под уголовку. Грозит, между прочим, 4 года с конфискацией !

Пока в США фильм «Черная пантера» удерживается в топе лучших и уже заработала более миллиарда долларов, минчане голосуют рублем за российскую комедию «Я худею», ради съемок в которой актриса поправилась на 20 кг!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Чуть больше двух лет назад в Минск пришел Uber — удобный мобильный сервис по заказу такси онлайн. Коллеги «с шашечками» встретили новичка стихийными бунтами. Они требовали приостановить работу сервиса или хотя бы обязать его работать по общим правилам. Мол, не выживем в такой борьбе за пассажира. И вот прошло два года — живы и те и другие. Посмотрели, как Uber изменил рынок такси в столице , и попытались понять, стало ли это удовольствие дешевле для пассажиров.

Во вторник в Солигорске хоронили погибших под завалами горняков «Беларуськалия». На предприятии эту трагедию называют самой крупной за последние 30 лет. Вот здесь — все о том, что произошло 9 марта в руднике третьего рудоуправления, а также о других ЧП на производстве.

Исследовательский центр ИПМ провел исследование, которое показало, как школьники относятся к учебе, что в ней считают сложным, важным и интересным. Оказывается, часть детей считает учебу необходимостью для поступления, но некоторые называют ее пустой тратой времени. Мы выбрали наиболее любопытные и неожиданные результаты .

Минское «Динамо» уже 10 лет выступает в КХЛ. Собрали самых ярких игроков и тренеров, с которыми клуб ассоциировался в эти годы. Итак, кто лучше всех проявил себя за это время?..

Все новости вторника, 13 марта

Кстати. Вчера исполнилось 105 лет со дня рождения детского писателя Сергея Михалкова. «С ума сошли? Сергею Михалку — 105?» — ослышавшись, говорит поколение тех, кто рос не на «Дяде Степе», а на «Воинах света». Вот в этом тесте можно поугадывать , какие строки принадлежат советскому писателю, автору гимнов СССР и РФ Сергею Михалкову, и какие — белорусскому музыканту, лидеру группы Brutto Сергею Михалку. Развлекайтесь!

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