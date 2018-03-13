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Не только зимой. Что предложит горнолыжный курорт "Коробчицкий Олимп" в теплое время года

14.03.2018 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В минувшие выходные в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» закрыли зимний сезон. Но это не означает, что горнолыжный курорт не будет работать. Как и в прошлом году в теплое время года территория парка станет местом проведения спортивных и развлекательных мероприятий.

Уже в конце марта здесь пройдут соревнования по спортивному ориентированию, в апреле — открытый чемпионат области по велоориентированию и легкоатлетический кросс.

В мае территория парка станет местом встречи самых спортивных семей Гродненского района. Здесь пройдут соренования. «Мама, папа, я — спортивная семья». Также в этом месяце пройдет республиканская выставка собак. В последний весенний месяц посоревнуются на склонах «Олимпа» любители скандинавской ходьбы. Также здесь пройдут необычные соревнования «Нординг-биатлон», в которых наряду со скандинавской ходьбой будет учитываться меткость участников в стрельбе.

Июль на «Коробчицком Олимпе» станет месяцем маунтинбайка. Посоревнуются в умении управлять велосипедами любители этого спортивного направления со всей страны: пройдут Олимпийские дни молодежи, открытый чемпионат Беларуси по маунтинбайку.

Самой жаркой порой для склонов «Олимпа» будет август. В парке активного отдыха пройдут трейловый забег «Гродненская ночная десятка», автобои и музыкальный фестиваль красок.

 
 
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В минувшие выходные в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" закрыли зимний сезон. Но это не означает, что горнолыжный курорт не будет работать.

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