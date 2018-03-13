Поезд Полоцк - Минск почти 10 дней будет ходить через Витебск. Билеты подорожают

В некоторые дни в марте и апреле Минск">дополнительные поезда Минск — Полоцк и Полоцк — Минск перестанут ходить по привычному расписанию. Маршрут пройдет через Витебск и займет 4,5 часа до столицы и почти 5 часов обратно, сообщает портал gorod214.by.

Поезд Полоцк — Минск с остановкой в Витебске будет ходить 27, 28 марта, а также 10, 11, 24, 25 апреля. Отправление из Полоцка — в 8.30, прибытие в Витебск — в 9.49, в Минск — в 13.07.

Поезд Минск — Полоцк будет ехать через Витебск 26, 27 марта, а также 9, 10, 23, 24 апреля. Отправляться из Минска он будет в 14.57, прибывать в Витебск в 18.10, в Полоцк — в 19.54.

Билеты уже можно купить в кассах вокзалов и на сайте БЖД. Квиток с заездом в областной центр стоит дороже — 7 рублей 82 копейки. Поездка по обычному маршруту обходится дешевле — 6 рублей 52 копейки.

В те дни, когда изменение затрагивает маршрут только в одну сторону, обратные поезда будут ходить по старому расписанию. Например, 9 апреля можно будет добраться до Минска по обычному маршруту, но назад в этот день поезд пойдет через Витебск.

Напомним, без заезда в Витебск этот поезд ходит так. Из Минска он отправляется в 6.30 и прибывает в Полоцк в 10.36. Останавливается состав в Молодечно, Вилейке, Парафьяново, Крулевщизне, Подсвилье. Из Полоцка поезд отправляется в 15.51 и прибывает в столицу тем же маршрутом в 20.10.