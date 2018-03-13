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Поезд Полоцк - Минск почти 10 дней будет ходить через Витебск. Билеты подорожают
14.03.2018 08:04 — Новости Общества | Tut.by
В некоторые дни в марте и апреле Минск">дополнительные поезда Минск — Полоцк и Полоцк — Минск перестанут ходить по привычному расписанию. Маршрут пройдет через Витебск и займет 4,5 часа до столицы и почти 5 часов обратно,
Поезд Полоцк — Минск с остановкой в Витебске будет ходить 27, 28 марта, а также 10, 11, 24, 25 апреля. Отправление из Полоцка — в 8.30, прибытие в Витебск — в 9.49, в Минск — в 13.07.
Поезд Минск — Полоцк будет ехать через Витебск 26, 27 марта, а также 9, 10, 23, 24 апреля. Отправляться из Минска он будет в 14.57, прибывать в Витебск в 18.10, в Полоцк — в 19.54.
Билеты уже можно купить в кассах вокзалов и на
В те дни, когда изменение затрагивает маршрут только в одну сторону, обратные поезда будут ходить по старому расписанию. Например, 9 апреля можно будет добраться до Минска по обычному маршруту, но назад в этот день поезд пойдет через Витебск.
Напомним, без заезда в Витебск этот поезд ходит так. Из Минска он отправляется в 6.30 и прибывает в Полоцк в 10.36. Останавливается состав в Молодечно, Вилейке, Парафьяново, Крулевщизне, Подсвилье. Из Полоцка поезд отправляется в 15.51 и прибывает в столицу тем же маршрутом в 20.10.
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В некоторые дни в марте и апреле дополнительные поезда Минск - Полоцк и Полоцк - Минск перестанут ходить по привычному расписанию. Маршрут пройдет через Витебск и...
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