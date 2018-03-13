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Завышали цены на услуги. В Могилеве задержаны пять сотрудников морга
14.03.2018 08:08 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за хищение в крупном размере возбудили в отношении пяти сотрудников морга в Могилеве,
Все пять сотрудников Могилевского областного патологоанатомического бюро взяты под стражу.
По версии следствия, обвиняемые требовали с родственников умерших суммы в несколько раз выше установленного официального прейскуранта за ритуальные услуги: гигиенические процедуры, бальзамирование и др. Используя тяжелое эмоциональное состояние людей, обвиняемые предлагали решить вопрос эффективно, качественно и в кратчайшие сроки.
Таким образом, за февраль и с июня по октябрь 2017 года фигуранты уголовного дела «заработали» более 5,8 тыс. рублей.
Потерпевшими по уголовному делу проходят более 70 жителей Могилева, однако следствие предполагает, что их может быть больше. Поэтому всех пострадавших от действий обвиняемых просят позвонить по телефону (8 0222) 298−192.
В августе 2017 года в Могилеве
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Злоумышленников обвиняют в хищении более 5,8 тыс. рублей. Потерпевшими по делу проходят более 70 человек.
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