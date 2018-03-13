Завышали цены на услуги. В Могилеве задержаны пять сотрудников морга

Уголовное дело за хищение в крупном размере возбудили в отношении пяти сотрудников морга в Могилеве, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Их обвиняют в завышении цен на услуги.

Фото: sk.gov.by

Все пять сотрудников Могилевского областного патологоанатомического бюро взяты под стражу.

По версии следствия, обвиняемые требовали с родственников умерших суммы в несколько раз выше установленного официального прейскуранта за ритуальные услуги: гигиенические процедуры, бальзамирование и др. Используя тяжелое эмоциональное состояние людей, обвиняемые предлагали решить вопрос эффективно, качественно и в кратчайшие сроки.

Таким образом, за февраль и с июня по октябрь 2017 года фигуранты уголовного дела «заработали» более 5,8 тыс. рублей.

Потерпевшими по уголовному делу проходят более 70 жителей Могилева, однако следствие предполагает, что их может быть больше. Поэтому всех пострадавших от действий обвиняемых просят позвонить по телефону (8 0222) 298−192.

В августе 2017 года в Могилеве вынесли приговор сотрудникам морга, которые обманули 100 клиентов. Суд признал работников РУП «Белсудэкспертобеспечение» Николая Рябцева, Галину Сергеенко и Алесю Швед виновными в незаконном получении более 5,7 тыс. рублей. С мая по август 2016 года подсудимые многократно завышали цены на свои услуги по подготовке покойных к погребению. А под договорами ставили фальшивые подписи. Троицу ограничили в свободе на срок от полутора до двух лет.